Casa degli orrori scoperta dai carabinieri:  coppia vive tra escrementi e rifiuti

I militari sul posto per uno sfratto hanno scoperto i due in una situazione drammatica, soprattutto sotto il profilo igienico sanitario

CAIANELLO – Doveva essere un semplice sfratto per morosità da notificare ad una coppia di 40enni che da qualche anno non pagava il fitto al proprietario dell’abitazione ubicata in località Pescara, nel comune di Caianello ma quella che si sono trovati davanti i carabinieri di Vairano Scalo e l’ufficiale giudiziario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata una scena raccapricciante.

aprire la porta ai militari una coppia di 40enni: lei di Roccamonfina e lui della provincia di Ferrara in un degrado assoluto: niente acqua, niente corrente, niente riscaldamento, un piccolo fornellino per cucinare, bagni inagibili e ben 14 cani, questi ultimi sono stati presi dall’Asl e affidati ad un canile specializzato. I due hanno ricevuto una proroga fino al prossimo novembre 2022 per trovare una nuova casa.