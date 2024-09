CASAGIOVE. Cimitero, sì all’ampliamento

Domande entro il 15 ottobre: le rate dovranno essere pagate prima del compimento dei lavori

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20



CASAGIOVE (Debora Carrano) – Nuovi loculi al cimitero: l’amministrazione di Peppe Vozza avvia i lavori, gli interessati possono già presentare domanda e dovranno farlo entro il 15 ottobre. L’adesione però comporta un impegno: per vedersi assegnato il loculo, chi ha presentato istanza dovrà pagare gli oneri previsti con rate fissate dall’amministrazione mentre i lavori sono ancora in corso, così da saldare le varie fasi esecutive.

Anche Casagiove dunque mette mano al luogo sacro e se è vero com’è vero che non mancano le critiche per il cimitero, dove risultano perdite d’acqua e lavori urgenti da realizzare, è anche vero che l’amministrazione Vozza punta innanzitutto ad ampliare l’area e costruire nuovi loculi al fine di far fronte alle tante richieste.

Un’operazione

che è stata sollecitata più volte