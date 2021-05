CASAGIOVE. Pronte le CARD VACCINALI. Ecco chi e come potrà ritirarle

CASAGIOVE – A partire dal prossimo lunedì 24 maggio, per i cittadini residenti nel Comune di Casagiove che hanno completato il ciclo di vaccinazione, sarà possibile ritirare la green card. La distribuzione sarà effettuata a cura della Polizia Municipale con l’ausilio di personale della Protezione Civile presso la sede della Protezione Civile in via Fiorillo -ingresso laterale della scuola Moro-. Il servizio sarà attivo il lunedì dalle 9:00 alle 12:00, il mercoledì dalle 16:00 alle 19:00 ed il venerdì dalle 9:00 alle 12:00. Onde verificare la presenza del proprio nominativo nell’elenco delle consegne è necessario prenotare il ritiro chiamando uno dei seguenti numeri telefonici 348 8741340 0823 464038.