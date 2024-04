CASAGIOVE. Sprint di Giovanna Ferrante decisa ad ottenere il suo posto nella giunta comunale

.

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Agitati gli animi nel Palazzo di via Jovara. La crisi nel gruppo di UnAltra Casagiove, con Tommaso De Angelis in testa, ha generato fermento anche in Casagiove Coraggiosa, la squadra che ha portato il sindaco Peppe Vozza alla vittoria. In particolare, se finora sembravano disposti tutti ad attendere gli eventi, adesso sono Giovanna Ferrante e Carlo Senatore a chiedere più spazio. In particolare, è la consigliera Ferrante che sembra ormai decisa ad ottenere il suo posto nella giunta comunale.