CASAL DI PRINCIPE (gv) – Il tribunale del riesame ha modificato il titolo cautelare a carico di Silvio e Armando Petrillo. I due sono usciti dal carcere ma dovranno rispettare un duro regime cautelare non potendo risiedere all’interno dei confini della Campania. I due, assistiti dall’avvocato Domenico Della Gatta, erano stati arrestati ed erano finiti ai domiciliari per droga nell’ambito del blitz che ha fatto finire in carcere il figlio del boss Peppinotto.