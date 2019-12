CASAL DI PRINCIPE. Evento formativo sul tumore della mammella e la sua prevenzione

CASAL DI PRINCIPE – Si terrà domani, sabato 7 dicembre, nella Sala della Legalità in Viale Europa a Casal Di Principe, l’evento formativo sul tumore della mammella e la sua prevenzione.

Apriranno la giornata con i saluti il Sindaco del Comune di Casal Di Principe Dott. Renato Franco Natale, il Direttore Generale dell’ASL CE Dott. Ferdinando Russo, il Direttore Sanitario del Distretto di Casal Di Principe Dott. Nicola Andriella, il Direttore del DAI di Onco-Ematologia A.O.U. Federico II di Napoli Dott. Sabino De Placido, il Vescovo di Aversa S.E.R. Mons. Angelo Spinillo e il Consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di CE Dott. Raffaele Corvino.



Responsabile Scientifico dell’evento il Dr. Ghassan Merkabaoui.A patrocinare l’iniziativa sono il Comune di Casal Di Principe, L’ A.O.U. FEDERICO II, l’Ordine dei Medici sia della provincia di Caserta che di Benevento e l’ASL di Caserta.Evento formativo organizzato anche grazie al sostegno delle aziende farmaceutiche ROCHE E PFIZER.Essenziale il contributo Scientifico delle Faculty:Enrico Barbato, Giuseppe Buono, Caterina Condello, Elisabetta Corvino, Caterina Corvino, Carmine De Angelis, Carmela De Caprio, Mario Giuliano, Carlo Iannace, Maria Rosaria Madonna, Martina Viggiani, Nunzio Pacilio, Gianfranco Orlandino, Emilio Petrenga, Elisa Saquella e Michele Giuseppe Tari.Il corso rappresenta l’occasione di discutere sulle novità diagnostiche e terapeutiche in campo oncologico, descrive il ruolo fondamentale delle associazioni nel contribuito alla prevenzione ed è un aggiornamento per i professionisti che ogni giorno si trovano a gestire le problematiche del paziente oncologico.L’evento darà la possibilità di ricevere gratuitamente 7 crediti formativi per gli operatori sanitari.Inoltre ci sarà un momento dedicato all’incontro con l’Esperto sulle Fake News.Sarà occasione di potersi avvalere di visite senologiche gratuite.