CASAL DI PRINCIPE. Il suo cuore smette di battere dopo giorni di agonia: non ce la fa Michele Chirico

CASAL DI PRINCIPE – Erano circa dieci giorni che Michele Chirico, 40enne commerciante molto noto in città per la sua attività in piazza Mercato, lottava tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione in cui era ricoverato. Purtroppo Michele non è riuscito a vincere quest’ultima battaglia, con il suo cuore che poche ore fa ha smesso di battere.

Circa due settimane fa si stava recando con il suo scooter per svolgere dei servizi inerenti al suo negozio quando è incappato in un tremendo incidente.