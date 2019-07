CASAL DI PRINCIPE. Le ruba il fidanzato, due ragazzine se le danno di santa ragione e scatenano una maxi rissa

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) – Maxi rissa in strada, decine di giovani se le danno di santa ragione, due anziani evitano il peggio. Ieri notte in via Parroco Gagliardi a Casal di Principe, un tumulto ha destato l’attenzione dei numerosi residenti della zona, che hanno assistito a una scena apocalittica, decine di giovani sui 12/13 anni che si sono massacrati di botte, bloccando l’intera arteria stradale.

Alla base della violenta rissa collettiva, la lite tra due ragazze che hanno iniziato prima ad insultarsi e poi sono passati alle vie di fatto, perchè, secondo una delle due, l’altra le avrebbe rubato il fidanzato e insultato la famiglia. Da lì, l’inferno, gli amici della prima si sono scagliati contro i compagni dell’altra. In poco tempo, la situazione è degenerata in una maxi violenta rissa, dove molti colpiti e feriti piangevano, chiedendo aiuto.

Due eroici anziani residenti della zona e una donna che stava passando di lì, si sono precipitati a dividere questi energumeni violenti e senza controllo, evitando il peggio. E’ grazie ad un 72enne, ad una 67enne e a una madre che si è evitato che la rissa finisse nel sangue, anche se ci sono stati dei feriti lievi. Alcuni cittadini hanno anche richiesto l’intervento dei carabinieri.

Secondo quanto si apprende, è da tempo che in zona si riuniscono orde di giovanissimi che in tarda ora bevono, fumano spinelli e litigano violentemente, interropendo la quiete dei residenti, ma la domanda che tutti si pongono a quell’ora come è possibile che le famiglie di questi soggetti minorenni non si preoccupano di dove siano i propri figli.