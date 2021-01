LA MORTE DI CASAL DI PRINCIPE. Ecco chi è il deceduto di via Fiume, conosciuto anche ad AVERSA dove faceva il parcheggiatore

CASAL DI PRINCIPE – Giuseppe Panaro, 75 anni, è morto nella giornata di ieri. Probabilmente qualche ora prima che il corpo venisse trovato nella sua abitazione di via Fiume. Dalle 14, infatti, Panaro non rispondeva alle telefonate di sua figlia, la quale, dopo qualche ora, si è allarmata è ha chiamato i carabinieri. Porta sbarrata e quindi è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Aversa che hanno dovuto forzare l’ingresso. Davanti a loro la triste scena del corpo esamine di Giuseppe Panaro.

La notizia emersa in un primo momento della ferita alla guancia non si è evoluta con nuovi dettagli. Non c’è stata alcuna smentita, ma non si parla di una possibile causa diversa da quella naturale. E questo è dimostrato dal fatto che dalla mattinata di oggi, sabato, a Casal di Principe sono comparsi i manifesti che annunciano la morte di Panaro, dando indicazioni anche sui funerali che partiranno dalla casa di via Fiume, numero 21, e raggiungeranno la chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore.

Naturalmente si tratterà di una messa funebre con pochi partecipanti in relazione alle norme anti covid.

Giuseppe Panaro era conosciuto anche nella città di Aversa in quanto svolgeva, in maniera mite, l’attività di parcheggiatore presso la sede dell’inps nella città normanna. Una persona umile e seria, da tanti conosciuto con il suo simpatico soprannome di Peppe a’ sciabola.