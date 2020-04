CASAL DI PRINCIPE. Niente da fare per il titolare di Euro2000. La Cassazione conferma il suo “esilio”

La corte di Cassazione ha reso nota la motivazione per cui all’imprenditore di Casal Di Principe è stata confermata la misura cautelare del divieto di dimora

CASAL DI PRINCIPE – Secondo la tesi dell’accusa, nel suo impianto di Casal di Principe, Giovanni Pellegrino avrebbe fatto smaltire grandi quantità di residui dell’attività edilizia in assenza di ogni autorizzazione e documentazione da parte di Giovanni Tessitore, alimentando un traffico illecito e organizzato di rifiuti.

Nel luglio scorso, dopo aver subito anche un sequestro per un valore di 3 milioni di euro, della società di quest Eco 2000 s.a.s. e del relativo impianto, per Pellegrino era scattato il divieto di dimora nella sua Casal Di Principe. Contro la decisione del Tribunale del riesame di Napoli è stato proposto ricorso in Cassazione, per far sì che l’imprenditore potesse tornare a casa. In queste ore, la corte di Cassazione ha reso note le motivazioni per cui la richiesta è stata ritenuta inammissibile. Secondo quanto scrivono i giudici nella sentenza, il ricorso è stato presentato “tardivamente”, cioè fuori tempo massimo. Una decisione che ha provocato, quindi, l’inammissibilità del ricorso e l’impossibilità, almeno per il momento, di un ritorno a casa per Pellegrino.