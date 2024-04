Malore in bicicletta, CASAL DI PRINCIPE perde un ragazzo giovanissimo. Addio Alessio

È accaduto nei pressi del centro commerciale “Borgo Antico”

CASAL DI PRINCIPE – Non ci sono parole per descrivere il dolore per la perdita di Alessio Russo, giovanissimo ragazzo che ha perso la vita a causa di un malore sopraggiunto mentre era in sella alla sua bicicletta. È accaduto nei pressi del centro commerciale “Borgo Antico”. Aveva 18 anni.

Lascia il fratello Domenico, la sorella Greta, la mamma Antonietta Martinelli ed il papà.