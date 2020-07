CASAL DI PRINCIPE. Prende a schiaffi e a pugni madre e sorellina piccola durante il lockdown. Condannato 25enne

CASAL DI PRINCIPE – E’ stato condannato ad un anno e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, un 25enne di Casal di Principe che, durante il lockdown avrebbe picchiato la madre e la sorellina piccola mentre seguiva le lezioni scolastiche in didattica a distanza.

La sentenza del tribunale di Aversa-Napoli Nord, è giunta all’esito del giudizio con abbreviato. Gli episodi si sarebbero verificati tra novembre 2019 e aprile di quest’anno, ma è durante il lockdown a causa della pandemia che il 25enne sarebbe diventato particolarmente violento, prendendo a schiaffi e pugni madre e sorella piccola, arrivando a metterle le mani intorno al collo.