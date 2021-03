CASAL DI PRINCIPE. Tentano di depredare il deposito dell’azienda edile. Messi in fuga dal vigilante virtuale

CASAL DI PRINCIPE (Christian e Lidia de Angelis) – Banda di ladri cerca di depredate deposito di una nota azienda, ma vengono messi in fuga. Alcune sere fa intorno alle 21:30 una banda di 5 balordi si aggirava furtivamente all’esterno del deposito della ditta “Media Group s.r.l.” operante da anni nel settore dell’edilizia specializzata a Casal di Principe.

Le intenzioni dei malintenzionati erano chiare: scavalcare i muri di cinta ed entrare nella propriet√† della ditta per portarsi via attrezzature da rivendere al mercato nero. Il Custode Virtuale BOR, connesso in tempo reale dalla sua piattaforma tecnologica in Partnership con l’istituto di vigilanza privata DSS Security, ha intuito tempestivamente le loro intenzioni e ha attivato i protocolli di emergenza riuscendo ad allontanare i 5 malintenzionati prima che potessero riuscire ad entrare e arrecare danni alla struttura, sottrarre beni e attrezzature.

I banditi incappucciati e vestiti di scuro si sono subito dileguati attraverso un terreno adiacente alla ditta dove un’auto li ha presi a bordo lungo la strada che costeggia il terreno. La vigilanza ha poi informato i titolari e le Autorit√† dell’accaduto e consegnato i filmati per farli identificare.