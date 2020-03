CASAL DI PRINCIPE. Un solo caso di CORONAVIRUS. “E’ una casalinga ed è in buone condizioni”

CASAL DI PRINCIPE – Il sindaco Renato Natale è intervenuto sull’unico caso di positività al Coronavirus registrato a Casal di Principe. Si tratta di una casalinga. Il primo cittadino ha anche smentito le informazioni di diverso tipo che circolano in queste ore.

“Ancora una volta invito i cittadini alla calma; – ha scritto – Non date retta a notizie incontrollate che oramai a cascata circolano sul web e sulle chat telefoniche, a volte frutto di una impressione superficiale, altre frutto di fantasia morbosa che vuole cercare il dramma ad ogni costo, a volte semplici errori di comunicazione. Siamo arrivati a paventare rischi di contagio da un deceduto, per una presunta e non confermata positività ad un tampone (quando? dove?); primo, nessun tampone positivo risulta effettuato a soggetti poi deceduti; secondo, i virus sono microrganismi che vivono solo in cellule vive; terzo, un morto non respira e non tossisce e non starnutisce, per cui comunque non potrebbe diffondere nulla. Cerco di fare un po’ di chiarezza: al momento esiste UN SOLO CASO di positività; trattasi di una casalinga, ricoverata e in buone condizioni (le auguriamo di tornare presto a casa; il comune si è già messo a disposizione della famiglia per eventuali esigenze che possono nascere dalla loro attuale condizione di isolamento).”

“Le persone che hanno avuto con lei contatti potenzialmente a rischio sono stati già messi i quarantena. A tutti gli altri, dai vicini di casa, ai compagni di scuola, agli amici e parenti, dico di starsene tranquilli; devono solo, come tutti noi, seguire le indicazioni comportamentali del Ministero, da noi già divulgate con manifesti pubblici e volantini nei luoghi di incontro. Se vi dovessero essere altri casi positivi lo comunicherò come ho già fatto per questo caso; la procedura prevista è la comunicazione telefonica al Sindaco cui segue una PEC. DUNQUE NON DATE CREDITO AD OGNI PRESUNTA NOTIZIA DI CONTAGIO. Se dovessero arrivarmi comunicazioni del genere, avvertirò la popolazione.