CASALESI IN VENETO. Cambia la misura cautelare per Antonio Puoti

.

VILLA DI BRIANO – Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta dei legali di Antonio Puoti, stabilendo che il brianese potrà scontare la pena incassata ai domiciliari. Puoti, tratto in arresto lo scorso aprile, in seguito alla sentenza della Cassazione che aveva confermato una condanna a 6 anni e 6 mesi emessa dalla Corte di Appello. Il brianese era finito in cella in seguito ad un’indagine condotta dalla Dda di Venezia che aveva come obiettivo quello di smascherare la presenza di una cosca legata ai clan dei Casalesi attiva in Veneto.