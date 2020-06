Case abusive a Baia Domizia. Denunciati due proprietari di MARCIANISE

MARCIANISE/CELLOLE – Sono stati sequestrati due immobili abusivi in località Ariella a Baia Domizia, nel comune di Cellole.

Entrambe le strutture ad uso abitativo sono state costruite senza alcuna autorizzazione rilasciata dall’ente comunale. Gli agenti della polizia municipale di Cellole hanno posto i sigilli. Si tratta di due fabbricati di circa 40 metri quadrati.

I proprietari, entrambi di Marcianise, sono stati denunciati; uno dei due è stato deferito anche per violazione di sigilli, in quanto non voleva lasciare l’immobile abusivo.