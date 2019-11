SANITA’ ed EVASIONE FISCALE. Dopo i 3 milioni, sequestrati altri 425mila euro ad Ernesto Caterino, di VILLA DELLE MAGNOLIE

CASERTA – Quello raccontato dal comunicato stampa della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere è il secondo sequestro subito del noto imprenditore della sanità casertana Ernesto Caterino di San Cipriano ma trapiantato a Caserta, titolare e tra le altre cose di diverse società e di diverse strutture sanitarie, ovviamente convenzionate, tra cui la più nota è senz’altro la clinica di riabilitazione Villa delle Magnolie di Castel Morrone.

Il primo sequestro risale al 3 ottobre 2016, quando la procura fermò beni per 3 milioni di euro. In quel caso erano stati omessi versamenti all’Erario, oltre che di ritenute fiscali, anche di Iva. Furono coinvolte non solo la Carsic, ma anche la M.I. Medical.

QUI SOTTO IL TESTO DEL COMUNICATO STAMPA