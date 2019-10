CASERTA. Al Cluricaun si torna bambini. I Team Rocker salgono sul palco di via Clanio con le sigle dei cartoni manga

CASERTA – Tornano gli appuntamenti con la musica al Cluricaun, il locale situato in via Clanio a Caserta. Stasera, venerdì 25 ottobre, sarà possibile gustare le migliori birre ascoltando la musica dei “Team Rocker”, una band che che si esibirà con le sigle anime e cartoni animati per farci tornare tutti un po’ bambini.

Nel cuore di Caserta, lontano dal traffico della città vicino alla stazione, nasce il Cluricaun – Irish Pub, il luogo ideale per trascorrere momenti di relax e allegria tra buon cibo, una vasta scelta di birre e ottima musica live. Al Cluricaun potrai rilassarti e guardare le partite della tua squadra del cuore. Per info e prenotazioni chiama al numero 3911344603.