CASERTA. ALLARME BOMBA IN VIA FERRARECCE. Come volevasi dimostrare: arrivano gli artificieri e in quella borsa non c’è un tubo 27 Maggio 2020 - 19:32

Caserta – Si è trattato, fortunatamente, di un falso allarme. E’ stata effettuata pochissimi istanti fa l’operazione di brillamento della valigetta dal contenuto sospetto, ritrovata in via Ferrarecce. Dopo lo scoppio di un piccolo ordigno posizionato dal nucleo degli artificieri, infatti, si è potuto constatare che all’interno della valigetta non ci fosse alcuna sostanza esplosiva.