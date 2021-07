CASERTA ALLE ELEZIONI Accordo tra Del Gaudio e Bove. Ma chi sarà il candidato sindaco? L’ex fascia non si sbottona

Interpellato da Casertace Del Gaudio ha rilasciato la seguente battuta: “Stiamo definendo”. In calce all’articolo il comunicato di Città Futura, il movimento di Bove, che annuncia l’adesione ufficiale dell’ex primo citttadino

CASERTA Due candidati sindaco accomunati dallo stesso destino. Entrambi avrebbero voluto essere i prescelti dalla coalizione di centrodestra, ma poi è arrivato Gianpiero Zinzi a togliere loro ogni speranza. Oggi nasce l’accordo tra Enzo Bove e Pio Del Gaudio e quest’ultimo aderisce al progetto “Città futura”. E’ normale, a questo punto, chiedersi chi dei due farà il cosiddetto “passo di lato”. Chi rinuncerà alla candidatura a sindaco per limitarsi ad entrare nella lista dell’aspirante primo cittadino? Alla nostra domanda Del Gaudio ha risposto con un laconico “stiamo definendo”. E’ più che comprensibile lo spirito di rivalsa nei confronti di una coalizione che mai ha preso in considerazione i loro nomi (addirittura qualcuno vocifera che questa intesa nasca da una manovra sotterranea di coloro che nella Lega hanno subito la candidatura di Zinzi), ma è anche lecito chiedersi cosa ne penserà dell’accordo colui che può essere considerato un “convitato di pietra” a questo tavolo di trattativa, ovvero il consigliere comunale Marco Cicala. Lui in questo momento è “allineato” ma la prova del fuoco sulla tenuta di quest’intesa ci sarà proprio qualora Del Gaudio mantenesse il proposito di candidarsi a sindaco. Cosa ne penserebbe di un passo di lato di Bove? Sarebbe d’accordo nell’appoggiare Del Gaudio sindaco? In ogni caso, come diceva quel gran pezzo di democristiano, il patriarca matesino Dante Cappello, le chiacchiere sono chiacchiere, “ci vogliono li voti”.

“Come già anticipato nell’ ultimo comunicato stampa – è scritto nella nota odierna – Città Futura in questi mesi ha continuato a lavorare aggregando sempre più i movimenti civici, vero motore propulsore della città. Anche Pio Del Gaudio, mettendo a disposizione la sua esperienza amministrativa, ha aderito al progetto di Città Futura condividendo i temi, le proposte, il metodo che è in netta discontinuità con il passato e ha come unico interlocutore i casertani che dovranno essere ben amministrati. Saranno loro gli unici giudici dell’operato della prossima amministrazione. Sempre nel rispetto dell’intera comunità sarà, nei prossimi giorni, in attesa di chiudere accordi con altri gruppi civici, presentata, in conferenza stampa, la squadra del Polo civico che ad oggi vanta già dieci liste, che concorrerà alle prossime elezioni amministrative di Caserta. Trasparenza ed ascolto saranno i punti indissolubili della prossima campagna elettorale di Caserta, da subito, gli elettori sapranno da chi saranno amministrati e impareranno a conoscere le singole competenze. E’ finito il tempo delle sorprese post elettorali, così come è finito il tempo di andare a votare al buio. Caserta merita chiarezza e soprattutto merita concretezza senza voli pindarici e senza libro dei sogni irrealizzabili. I casertani sono stufi di chi opera per interesse personale e per carriera politica, il polo civico ha un solo interesse: salvaguardia e benessere dell’intera comunità casertana”.