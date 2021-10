CASERTA ALLE ELEZIONI – LE FOTO Ecco i candidati sindaco al voto

Schede elettorali nell’urna. Immortalato il voto dei sette candidati sindaco della città di Caserta

CASERTA Carlo Marino, Gianpiero Zinzi, Romolo Vignola, Raffaele Giovine, Pio Del Gaudio e Ciro Guerriero hanno già votato e immortalato il momento, mentre non siamo riusciti a contattare finora Errico Ronzo. Il primo cittadino uscente e gli altri sei aspiranti sindaco della città di Caserta hanno esercitato o stanno per esercitare un loro diritto, il sacro diritto di dire la propria, di esprimere una preferenza per dare un volto e un nome alle loro speranze. Esercitiamolo tutti questo diritto: votiamo. E’ bello, è liberatorio.

Ricordiamo le liste a sostegno dei candidati sindaco di Caserta e pubblichiamo il fac simile della scheda elettorale.

Carlo Marino è supportato da sette liste: Partito Democratico, Italia Viva, Azione, Insieme per Caserta, Noi Campani, Origini (Centro democratico e Radici Casertane) e Socialisti uniti. Gianpiero Zinzi con campo 8 liste: Prima Caserta, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Gianpiero Zinzi Per Caserta, Caserta nel Cuore, Udc-Dc- Caserta di idee, Caserta nuova – la tua voce in città e Caserta green – no al biodigestore. Del Gaudio corre con ben nove liste: Caserta tu, Pio Del Gaudio sindaco, Casertiamo, Caserta nel verde, Partito repubblicano italiano, Autonomi e Partite iva, Confederazione movimenti identitari, Rinascimento Sgarbi e Città Futura di Enzo Bove. Tre liste per Vignola, appoggiato da Io Firmo per Caserta, Per e Speranza Per Caserta, due per Giovine, supportato da Caserta Decide e VivaCe, Ciro Guerriero è in campo con la lista Caserta Kest’è, mentre la lista Io Partecipo sostiene Errico Ronzo.

facsimile scheda