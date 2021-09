CASERTA ALLE ELEZIONI – LE FOTO Manifesti elettorali oscurati: abusivi o scaduti? Il Comune individua gli spazi per le affissioni

Seppur coperti sono riconoscibili. Delibera di giunta comunale per l’individuazione degli spazi in cui poter affiggere i manifesti elettorali

CASERTA Come per ogni campagna elettorale che si rispetti, anche stavolta troviamo in città manifesti oscurati. Uno di questi è quello in foto. Non sappiamo bene le ragioni per cui il Comune ha provveduto a coprirlo (potrebbe essere scaduto, ad esempio) ma ciò che lascia perplessi è la modalità per oscurare i manifesti, senza rimuoverli ma coprendoli in parte, lasciandoli, quindi, riconoscibili. In questo modo molti potrebbero pensare che i manifesti siano stati coperti perché abusivi.

Il Comune ha tra l’altro, individuato, attraverso delibera di giunta comunale, gli spazi per l’affissione dei manifesti elettorali. “Ritenuto che ai sensi della legge 4/4/1956 n° 212, recante le norme per la disciplina della propaganda elettorale, modificata con la legge 24/4/1975 n° 130, per ogni centro abitato superiore ai 150 abitanti, si deve provvedere a individuare speciali siti da destinare, a mezzo di tabelloni o riquadri,

esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda elettorale. Ad ogni partito o gruppo politico che partecipa alla competizione elettorale va riservato uno spazio di ml. 2 di altezza – per ml. 1 di base;

ai sensi della legge 212 e 130, gli spazi riservati alla propaganda da parte di coloro che non prendono parte direttamente alla competizione elettorale, devono essere della misura massima di ml. 2 di altezza per ml. 8 di base, da dividere tra tutti i richiedenti con garanzia di uno spazio minimo di ml. 1,00 x ml. 0,70”. Questa la normativa sugli spazi; vediamo ora quali aree ha individuato il Comune.

1 Caserta Via De Gasperi

2 Caserta Via U.Italiana

3 Caserta V.le Lincoln/Via Acquaviva/Via Avellino

4 Caserta V.le Medaglie d’oro

5 S.Leucio/Briano Via Catauli

6 S.Clemente/Tredici Via Galatina

7 Tuoro/S.Barbara Via Marchesiello/Via Iaselli

8 Puccianiello Via Talamonti

9 Casola/Casertav./Sommana Via Tiglio/Via della Ratta/Via Iadevaia

10 Caserta V.le Michelangelo/Via L. Da Vinci

11 Falciano/Centurano Via Nicotera/V.le Dei Bersaglieri