CASERTA ALLE ELEZIONI Lunedì il direttivo provinciale di Fratelli d’Italia, Piscitelli “rinuncia” ai suoi candidati. Cerreto: “Il voto a Caserta sarà una sfida doppia”

Il partito della Meloni pronto a primeggiare all’interno della coalizione di centrodestra. Il commissario provinciale di Fdi: “Esiste la competizione interna e non ne facciamo mistero. Ma preferisco vincere le elezioni che essere primo in una squadra che perde”

CASERTA (rita sparago) Lunedì si riunirà il direttivo provinciale di Fratelli d’Italia. Il leader di Terra di Lavoro Marco Cerreto, la senatrice e coordinatrice cittadina a Caserta Giovanna Petrenga, il consigliere regionale Alfonso Piscitelli e la new entry Giovanni Russo (deputato di Orta di Atella che appena un mese fa ha lasciato il gruppo parlamentare dei Cinque Stelle per aderire al partito della Meloni), si ritroveranno per fare il punto sulle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre prossimi.

Ovviamente, definiti i candidati sindaco, l’attenzione sarà concentrata sulle liste che Fdi presenterà nei Comuni casertani chiamati al voto. Sotto la lente di ingrandimento ci saranno, in modo particolare, Caserta e Santa Maria Capua Vetere (a Sessa Aurunca il partito non presenterà una lista con il proprio simbolo) e, di seguito, i Comuni minori. Sarà anche l’occasione per presentare, dicevamo, il deputato Russo ai dirigenti che ancora non conoscono il parlamentare ex grillino.

Pressoché completa la lista che verrà presentata nel capoluogo: certe le candidature di Mirella Corvino, Pasquale Napoletano, Mirco Trovato (qui sarà guerra di voti in famiglia perché la zia Liliana Trovato è, invece, candidata a sostegno del sindaco uscente), Eliana Colamatteo, Adriana Giusti, Gianmichele Castello, Filippo Mazzarella solo per citare qualche nome.

“Ma tanti saranno anche i candidati che provengono dalla società civile: avvocati, insegnanti, imprenditori. Sarà una lista forte che rispetterà gli uomini e le donne che sono stati vicini al partito e che hanno contribuito alla sua crescita. Devo molto a Giovanna Petrenga che ha lavorato alacremente alla ricerca dei candidati migliori”. Il commissario provinciale di Fdi, Marco Cerreto, è certo del successo, in termini di preferenze, che la lista di Fratelli d’Italia avrà non solo nella città capoluogo, ma in tutti i comuni chiamati al rinnovo delle amministrazioni locali. Tra l’altro è stata proprio Giorgia Meloni a raccomandarsi con i suoi di formare liste forti e di non disperdere propri candidati in liste civiche. Anche perché il voto di ottobre sarà per Fdi una sfida nella sfida: il partito si appresta a primeggiare all’interno della coalizione di centrodestra che ha scelto di candidare a sindaco Gianpiero Zinzi. “Fratelli d’Italia – sottolinea Cerreto – sta in una coalizione in cui tutti devono dare il proprio contributo. Non nego che ci possa essere una sana competizione interna, questo è naturale e non ne facciamo mistero. Ma, certo, preferisco vincere le elezioni piuttosto che essere primo in una coalizione che perde”.

Quindi, per “contarsi” in modo certo il consigliere regionale Piscitelli dovrà rinunciare a presentare la “sua” lista ed i migliori candidati di quest’ultimo elenco confluiranno nella lista del partito. “Piscitelli in questi mesi ha sempre dimostrato di essere al servizio del partito. La campagna elettorale di Caserta è una sfida doppia. Noi abbiamo cercato il candidato migliore e abbiamo cercato di fare le liste migliori. Questa è una competizione campale perché in gioco c’è il futuro della città”.

Il coordinatore provinciale si riferisce alla enorme opportunità che verrà dalle risorse del recovery fund. “Dobbiamo recuperare il tempo perduto da Carlo Marino, altrimenti dovremo dire addio al Policlinico, al Piano regolatore, ecc. Se non riusciamo a rientrare nel piano di ripartizione dei fondi europei ci siamo giocati i prossimi trent’anni. Vincere a Caserta è una questione di vita o di morte. E Marino, in tutto ciò, non ha fatto nulla, non ha mosso un dito. E’ tutto fermo al palo. Abbiamo deciso di sostenere Gianpiero Zinzi per il peso istituzionale che ha e per l’impegno, preso ancor prima che la coalizione desse l’ok alla sua candidatura, di chiedere una legge speciale per Caserta”. Ma, se a Caserta Fratelli d’Italia ha dovuto cedere il passo al candidato sindaco che è espressione della Lega, a Santa Maria Capua Vetere il partito della Meloni schiera il proprio candidato sindaco: la consigliera provinciale Mariagabriella Santillo: “La nostra candidata rilancerà l’intera coalizione nella seconda città più importante chiamata al voto. Per noi avere Mariagabriella candidata sindaco è motivo di orgoglio e per Mirra è un avviso di sfratto”.