CASERTA ALLE ELEZIONI Per la seconda volta di seguito salta la firma del patto tra Marino e “Insieme per Caserta”

Nuovo messaggio del sindaco uscente che è impossibilitato a presenziare alla riunione fissata per stasera all’hotel Europa perché “sta rientrando da Milano”. Giovedì scorso la spiegazione ufficiale era stata “un impegno improvviso”. Due indizi fanno una prova: nessun’intesa tra i candidati del listone ed il primo cittadino uscente.

CASERTA (rita sparago) Due indizi fanno una prova. Giovedì pomeriggio Carlo Marino aveva comunicato ai candidati di “Insieme per Caserta” che per un impegno improvviso l’incontro fissato per quella stessa sera all’hotel Europa, non si sarebbe più tenuto. Nello stesso messaggio li invitava a presenziare alla riunione di lunedì 2 agosto, ore 19 sempre nello stesso albergo di via Roma. Ma, un paio d’ore fa il sindaco uscente, attraverso un nuovo messaggio di whatsapp, “si è visto costretto” a rimandare, ancora una volta, l’incontro programmato per stasera perché, ufficialmente, “sta rientrando da Milano”.

Con tutta la buona volontà ci risulta davvero difficile credere che la firma di un’alleanza tanto cercata, alla quale si lavora da mesi, possa slittare per due volte di seguito perché il candidato sindaco del centrosinistra è impossibilitato a partecipare alle riunioni da lui stesso fissate. Tutto può essere, certo, ma probabilmente ciò che risultava irrisolto giovedì scorso, ancora oggi non ha trovato soluzione.

Ma come? Il listone che tutti vogliono, i candidati a cui tutti ambiscono si ritrovano, ad un mese dalla presentazione delle liste e a sessanta giorni dal voto, ancora senza un “leader” da sostenere? Un caso davvero particolare. Così come è particolare il fatto che Marino non abbia una “propria lista” nel cui simbolo incidere il suo nome a caratteri cubitali. Così come è particolarmente difficile credere alle “giustificazioni ufficiali” del primo cittadino.

E’ più probabile che nemmeno in questo fine settimana si sia raggiunta un’intesa con quei candidati che ancora non hanno le idee chiare su quale papabile sindaco appoggiare. I nomi li abbiamo fatti più volte: Paolo e Massimiliano Marzo (quest’ultimo sarà il candidato ma le trattative spettano al fratello) ed Emiliano Casale. A loro pare si siano aggiunti anche l’assessore uscente Dora Esposito e Massimo Russo. Candidati “di peso” che già giovedì scorso, prim’ancora che il sindaco Marino scrivesse nel suo messaggio del sopraggiunto imprevisto, avevano comunicato la loro assenza alla riunione. Un annuncio che aveva subito messo in allerta il consigliere regionale Giovanni Zannini, il cui tentativo di riconciliazione era però andato miseramente a monte. Ma Zannini il “moderato” non si è scoraggiato e con continue telefonate ha cercato di rabbonire, tra venerdì ed oggi, gli aspiranti consiglieri comunali ancora con un piede in due scarpe (stare con Marino o con il candidato sindaco del centrodestra Gianpiero Zinzi?).

Stando ai bene informati, in ogni caso, l’incontro slittato oggi potrebbe già tenersi domani sera, sempre stesso posto e stessa ora. Chissà se è il luogo a non portare bene a quest’intesa che non si riesce a raggiungere… e se cambiassero location?