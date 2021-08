CASERTA ALLE ELEZIONI Petrenga (Fratelli d’Italia): “Bisogna scongiurare il terzo dissesto. Coalizione unita nel chiedere al Governo una legge ad hoc per Caserta”

La senatrice sulla lista che il partito della Meloni presenterà a Caserta: “Siamo una bella squadra. Tra i candidati professionisti, commercianti e insegnanti”. Tra gli aspiranti consiglieri comunali Stefano Mariano, Mirella Corvino, Adriana Giusti, Gianmichele Castello, Giuseppe Cuccurullo, Pasquale Napoletano, Giovanni Pastore.

CASERTA (rita sparago) Con l’ufficializzazione a Caserta del sostegno dell’intero centrodestra a Gianpiero Zinzi, alla coalizione formata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia non resta che sciogliere qualche ulteriore “nodo”. A Santa Maria Capua Vetere, ad esempio, dove Fratelli d’Italia aspetta il via libera ufficiale alla candidatura a sindaco di Maria Gabriella Santillo; un sostegno in un certo qual modo “dovuto”, visto che il partito della Meloni ha dato, a Caserta, il proprio benestare alla discesa in campo del capogruppo regionale della Lega.

In attesa della quadratura del cerchio la campagna elettorale, quella ufficiosa, è già partita da tempo. Tra circa venticinque giorni bisognerà presentare le liste (il primo turno delle amministrative è fissato per il 3 e 4 ottobre prossimi); gli elenchi vanno completati e per qualcuno trovare trentadue aspiranti al consiglio comunale di Caserta, non è semplice. Un problema questo che non si pone, però, Fratelli d’Italia che da tempo lavora al programma ed alla lista da presentare nel capoluogo.

Impegnata anche su questo fronte la senatrice di Fratelli d’Italia, Giovanna Petrenga: “La coalizione è unita e compatta e sono convinta che con Gianpiero avremo un buon risultato, sia in termini politici che di interesse della città. Ora è nostro compito realizzare un programma che non sia certo un “libro dei sogni”.

La parlamentare di Fratelli d’Italia sa bene che uscire dall’empasse del dissesto “è fondamentale, così come scongiurare un terzo dissesto. Noi tutti ci siamo attivati con il governo centrale affinché per la città di Caserta ci sia un provvedimento ad hoc”.

Già Zinzi aveva parlato del “Salva Caserta”: “Invito tutti – sostiene la Petrenga – a non lasciarsi incantare dai mega progetti retti da finanziamenti regionali. Per il rilancio economico e sociale del capoluogo abbiamo già sollecitato una legge per Caserta che non dovrà poi lasciarsi sfuggire l’opportunità offerta dal Pnrr”. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, dunque, richiedono all’unisono una legge ad hoc per il capoluogo di Terra di Lavoro.

La senatrice Petrenga tornando, poi, al suo partito sostiene che le lista di Fdi “è già pronta. E una bella squadra e sicuramente lavoreremo tutti in armonia. Io – sottolinea – ho giù vissuto questa esperienza alle regionali e so che andremo avanti con entusiasmo. Siamo tutti motivati e, tra l’altro, la lista di Fratelli d’Italia rappresenterà tutte le categorie. Abbiamo tra i candidati professionisti, commercianti, insegnanti, ecc”.

La parlamentare non vuole sbilanciarsi sui nomi degli aspiranti consiglieri comunali di Fdi. “Temo di dimenticarne qualcuno”, ci ha confessato. E allora i nomi li facciamo noi: alcuni sono noti da tempo; altri si sono aggregati negli ultimi tempi, probabilmente anche perché attratti da un partito che sia a livello nazionale che locale, appare tra i più forti della coalizione (pardon, delle coalizioni). Saranno in lista Stefano Mariano, Adriana Giusti, Mirella Corvino, GianMichele Castello, Giuseppe Cuccurullo, l’avvocato Trovato (nipote del consigliere comunale di maggioranza, Liliana Trovato). Manca la firma, ma è solo una formalità: nella lista della Meloni ci sarà anche l’ex assessore Pasquale Napoletano (ambìto anche dal gruppo “Insieme per Caserta” che sostiene Carlo Marino).

Giovanni Pastore, Alfonso Sauro, Claudio Ursomando e Filippo Mazzarella (quest’ultimo potrebbe, però, optare per la lista civica a cui lavora il consigliere regionale Alfonso Piscitelli) saranno, anch’essi, della partita.