CASERTA ALLE ELEZIONI Vignola lavora alla quarta lista: ci sono anche Barbieri e De Fraia

Pressoché al completo le liste di “Speranza per Caserta” ed “Io Firmo per Caserta”. Qualche difficoltà a raggiungere “quota 32” solo per il movimento civico “Per”. Intanto il candidato a sindaco propone un “sistema scuola”: “Serve una progettazione a lungo termine. Ho a disposizione una squadra con cui giocare a testa alta questa importantissima partita”

CASERTA (rita sparago) Mentre i due maggiori competitor, Carlo Marino e Gianpiero Zinzi, pensano ai listoni, c’è chi, tassello dopo tassello, amplia la propria rosa di candidati al consiglio comunale. Romolo Vignola è certamente tra questi. Pressoché al completo la lista di “Speranza per Caserta” che vedrà in campo i consiglieri comunali uscenti Norma Naim e Francesco Apperti (candidato anche il coordinatore del movimento, Michele Miccolo), anche “Io Firmo per Caserta” raggiunge l’en plein (proprio ieri sera Vignola ha incontrato i sostenitori di “Io firmo” nel corso di una cena sociale). E così, se Nicola Campanile – leader del movimento “Per” – è ancora impegnato nel completamento del suo elenco di candidati, il penalista casertano allestisce una propria lista, la quarta quindi, nel cui logo sicuramente figurerà il suo nome e che si comporrà, per la stragrande maggioranza, di professionisti del capoluogo, non solo avvocati. Tra i candidati di questa che al momento definiamo “lista Vignola” (già una ventina le persone pronte a firmare) ci saranno sicuramente l’avvocato Alessandro Barbieri (la presenza dell’ex consigliere comunale non è passata inosservata ai due incontri pubblici che il candidato a sindaco ha tenuto a “Il Cortile”) e Pippo De Fraia. Ma tante sono anche le donne che sosterranno la sua candidatura a sindaco.

Intanto, il penalista Vignola pensa ad un “sistema scuola”: agibilità, sicurezza e ammodernamento. Questi i punti chiave dell’azione programmatica sulle scuole che

ha in mente. Lo comunica con una piccola provocazione sulla sua pagina facebook. Si tratta di un tema caldo a cuore di tantissime famiglie casertane. Il candidato vuole avere accesso ai fondi messi a disposizione dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). La base da cui partire è non commettere gli stessi errori del passato che ogni anno generano incertezza.

“So bene che è un obiettivo complesso e serve una progettazione concreta con una pianificazione a medio lungo termine” ha chiarito il candidato “ma so anche di avere a

disposizione una squadra con cui giocare a testa alta questa importantissima partita”. L’azione di programma non si ferma alla riqualificazione delle scuole ma alla concretizzazione di un sistema che, parte dalla scuola per incidere fortemente sulla viabilità della città e sull’inquinamento (attraverso un sistema modulare), insomma

una soluzione a diversi problemi”.