CASERTA. Allevatori bufale, prosegue la protesta. Consegnate in Prefettura 300 chiavi delle aziende fallite

Documento articolato con cui il Movimento degli allevatori esprime il suo giudizio sulla delibera 104/22 con cui la Regione Campania ha adottato il nuovo piano sulla brucellosi e la tbc bufalina. Mercoledì blocco in Autostrada

CASERTA Una delegazione di 4 allevatori in rappresentanza delle 8 diverse associazione di base riunite nel Coordinamento Unitario di difesa del patrimonio bufalino, insieme ad altre 4 associazioni sindacali, si è recata questa mattina in Prefettura a Caserta dove è stata ricevuta dal capo di gabinetto del prefetto Biagio Del Prete. E’ stato consegnato un documento articolato con cui il Movimento degli Allevatori esprime il suo giudizio sulla delibera 104/22 con cui la Regione Campania ha adottato il nuovo piano sulla brucellosi e la tbc bufalina, virus che negli ultimi anni ha devastato un comparto che rappresenta un’eccellenza italiana. Un giudizio fortemente negativo per aver prodotto “una norma pasticciata, destinata a fallire”, fanno sapere. Al termine dell’incontro, per sottolineare la drammaticità della situazione, gli allevatori hanno consegnato trecento chiavi in nome delle altrettante aziende chiuse, insieme ad un documento in cui sono riportati le imprese che sono entrate in crisi negli ultimi dieci anni. Per mercoledì è previsto un blocco dell’autostrada in segno di protesta, con il capo di gabinetto che ha chiesto margini di trattativa per evitare la manifestazione. La risposta degli allevatori è stata altrettanto chiara: “Non ci fa piacere creare problemi al territorio ed ai cittadini, ci piacerebbe rimanere al lavoro nelle nostre stalle, siamo pronti in qualsiasi momento a sospendere le manifestazioni se, come stiamo chiedendo da tempo, il presidente De Luca ci darà i segnali che ci attendiamo”.