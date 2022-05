CASERTA All’Università Vanvitelli la parola passa ai giovani: domani ospite dell’ateneo il cantautore Giovanni Caccamo

Il progetto “Parola ai giovani” è nato per dar voce ai giovani e creare un Manifesto sul Cambiamento che coinvolgerà dieci atenei italiani tramite una serie di simposi e che farà tappa al polo scientifico di Caserta oggi alle 9.30.



CASERTA “La crisi che stiamo vivendo è l’anticamera di un grande cambiamento possibile, la nostra incapacità di immaginarlo si trasformerebbe nella morte del futuro stesso. È nostro dovere chiederci quale possa essere il cambiamento più urgente nella nostra società”. Sono le riflessioni del cantautore Giovanni Caccamo, trentunenne siciliano, in merito alla presentazione del progetto “Parola ai giovani” nato per dar voce ai giovani e creare un Manifesto sul Cambiamento che coinvolgerà dieci atenei italiani tramite una serie di simposi e che farà tappa al polo scientifico dell’Università Luigi Vanvitelli di Caserta il 6 maggio alle 9.30.

“Ho deciso di partire per un un viaggio alla ricerca di idee di cambiamento della mia generazione, disegno e visione evolutiva di un futuro possibile in risposta al nichilismo e all’oscurantismo che minacciano i nostri sogni e le nostre speranze nella consapevolezza che il buio custodisce sempre la preziosa opportunità di accendere una luce” spiega il cantautore. Lasciandosi travolgere dal tema del cambiamento è stato creato un concorso di idee per la creazione del Manifesto Sul Cambiamento rivolto ai giovani studenti e lavoratori che credono in un mondo possibile. Per partecipare al contest sarà sufficiente rispondere per iscritto alla domanda “Cosa cambieresti della società in cui vivi e come?”. La risposta dovrà essere argomentata ed avere la lunghezza di 500 parole. La candidatura e la risposta dovrà esser inviata all’indirizzo email : [email protected] entro il 30 giugno 2022. Le proposte più significative saranno raccolte nel Manifesto che sarà pubblicato insieme al repack dell’album del cantautore “Parola” e consegnato al Presidente della Repubblica e a Papa Francesco come contributo di una generazione capace ancora di immaginare un futuro possibile.