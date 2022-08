E’ accaduto ieri notte: l’uomo ha rifiutato le cure dei sanitari e all’arrivo dell’ambulanza, chiamata da alcuni residenti, è andato in escandescenze

CASERTA Ieri notte un operatore del 118 di Caserta è stato aggredito in via Roma da un uomo che aveva alzato troppo il gomito. L’uomo, infatti, prima si è sentito male e poi, all’arrivo dell’ambulanza chiamata da alcuni residenti, è andato in escandescenze, rifiutando le cure e poi aggredendo l’operatore sanitario.