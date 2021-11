CASERTA. Anziana percorre a piedi la galleria della Variante: colta da malore per esalazione da monossido di carbonio

CASERTA – Attimi di grande spavento hanno vissuto, in tarda mattinata, gli automobilisti che transitavano nella galleria della Reggia sulla variante Anas (Capua-Maddaloni). Una donna anziana camminava in stato confusionale lungo la carreggiata del tunnel. Immediato l’allarme di alcuni automobilisti che hanno avvisato gli operatori del 112 che prontamente si sono portati sul posto. L’anziana donna a pochi metri dalla fine della galleria probabilmente a causa delle esalazioni di monossido è stramazzata al suolo. Dopo un primo soccorso sul posto da parte degli operatori del 118 si è reso necessario il trasferimento in ospedale.