CASERTA. Arrivano i carabinieri al cantiere della Ecocar, ecco cosa è successo

CASERTA – La notizia è trapelata in queste ore ma, nel frattempo, le carte dei carabinieri del Nuclei Antisofisticazione e Sanità, i NAS, sono già arrivate alla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Il primo luglio, gli uomini dell’Arma hanno raggiunto il piazzale della Ecocar, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti nel comune di Caserta, per un’ispezione a sorpresa sull’azienda e per le varie certificazioni necessarie per svolgere un compito così delicato.

Un blitz rapido, per il quale i carabinieri hanno redatto un relazione, poiché non saranno loro ad occuparsi di possibili, non scontate, sanzioni ai danni della Ecocar, ma il tutto partirà dalla Procura sammaritana che, carte alla mano, deciderà se elevare multe alla ditta dei rifiuti o meno.