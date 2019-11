CASERTA. ASILO COMUNALE. Che ci fanno i Forestali in Sicilia! Pronta l’assunzione di Filomena Casella e altri 19. SARANNO PIU’ DEI BAMBINI

CASERTA (g.g.) – Andiamo subito al sodo perché i nostri lettori ben conoscono la tematica complicata e ad alta percentuale ricottifera dell’asilo comunale che quest’anno non ha ancora aperto i battenti. Partiamo dal dato fondamentale: Filomena Casella, che non è una dipendente del comune di Caserta, sarà assunta come coordinatrice. Non dal comune, evidentemente, ma dall’agenzia interinale HumanGest che, come si suol dire, farà il lavoro sporco, cioè assorbirà ben 20 dipendenti, compresa la Casella, che appresterà alle attività dell’asilo, fiutando l’aria e cercando di comprendere e interpretare i desiderata di Carlo Marino e degli abituali frequentatori della mangiatoia di palazzo Castropignano.

Quando vedrete l’elenco dei 20, ci potrete poi dire se ci siamo comportati da malfidati e allora chiederemo scusa o se l’agenzia interinale avrà assunto in funzione delle imbeccate ricevute dal comune. In effetti, il nome di Filomena Casella non sta scritto in nessun atto. Anche qui siamo pronti a chiedere scusa qualora la nostra divinazione, la nostra percezione da paragnosti figli di paragnosta dovesse rivelarsi errata.

Sul documento che pubblichiamo in calce c’è scritta solamente la funzione e sono indicati i 2500 euro lordi che riempiranno la busta paga di questa figura professionale, ma noi diciamo che sarà la Casella perché noi ne siamo convinti. Ultimissima notazione: 20 addetti all’asilo comunale. A questo punto si apre il centro scommesse: saranno più i neonati e i bambini ospitati o i dipendenti in puro stile siciliano, intendendo il riferimento all’ormai arcinota vicenda dei forestali assunti dalla regione autonoma e di cui tutto il mondo ha parlato, gli addetti e i dipendenti saranno in numero maggiore rispetto ai bambini?

CLICCA PER LEGGERE TUTTI I PROFILI RICHIESTI PER LAVORARE NELL’ASILO NIDO COMUNALE