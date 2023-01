Questo pomeriggio nei pressi del centro…

CASERTA – (pa.sa)Auto esce dal parcheggio e centra in pineo uno scooter. E’ accaduto questo pomeriggio in via Borsellino nei pressi del centro commerciale Iperion. Il centauro era in sella al suo scooter quando è stato scaraventato a terra, sotto gli occhi attoniti degli automobilisti, da un’auto in uscita dal parcheggio. Sul posto i carabinieri, per i rilievi del caso, e i sanitari del 118