CASERTA. BAMBINI AL FREDDO NELLE SCUOLE. La situazione terribile degli alunni della Vanvitelli

A raccontare la storia e la mamma di un bambino che frequenta l’istituto con sede in Piazza Cavour

CASERTA – Possiamo dire che uno dei criteri principali della qualità della vita, del senso della civiltà di un comune può essere il modo in cui vengono gestiti gli istituti scolastici.

Appare assurdo, allora, che in una città importante come Caserta, di un capoluogo di provincia, i bambini siano costretti a sentire il freddo invernale mentre si trovano a scuola.

Questo sta succedendo all’istituto Vanvitelli nella sede momentanea di Piazza Cavour, nel rione Tescione.

Almeno fino a ieri, 24 novembre, i termosifoni della scuola sono ancora spenti.

Pare che i tecnici abbiano controllato le caldaie, non in funzione nel plesso, e non si era ancora terminate le verifiche presso tutti i plessi.

A raccontare la situazione una mamma, che ha deciso di contattare CasertaCe per segnalare questa vicenda.

“Pare incredibile – dice la donna – che bambini di tre e quattro anni devono passare 7/8 ore a freddo. Ditemi se è normale prenderli a fine orario con le mani gelate.”

domanda mamma fa noi, e che noi giriamo all’amministrazione guidata dalè ovvia: “Ma non potevano pensarci prima a controllare?”

È evidente come nella testa dei vari Marino, Franco Biondi, amministratori e funzionari locali il benessere dei cittadini sia sempre messo in secondo piano rispetto ad una visione della politica incentrata all’interesse personale e clientelare.