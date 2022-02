CASERTA. BEH, ORA STIAMO PIU’ TRANQUILLI. E’ arrivato puntuale l’incarico (da 12 mila euro per 6 mesi) da Carlo Marino per Filomena Casella

CASERTA – E anche per quest’anno possiamo stare tranquilli. Dopo un po’ di preoccupazione per l’attesa, possiamo affermare che anche quest’anno Filomena Casella ha avuto un incarico dal comune di Caserta, circostanza che si ripete già da diversi anni a questa parte. Per il 2021, era stata nominata all’interno dell’ufficio di Piano, con il ruolo di responsabile di progettazione. Un impegno da 36 ore settimanali di lavoro, rispetto alle 12 degli altri suoi colleghi. Quest’anno aumenta in maniera interessante il guadagno per la nipote dell’ex consigliere comunale Giuseppe Casella. Infatti, per 6 mesi di lavoro, chiaramente con possibilità di proroga (e aspettatevi che la Casella verrà prorogata), quella che negli anni è diventata la pupilla di Carlo Marino nei servizi sociali andrà a guadagnare 12 mila euro.

Una bella soddisfazione questo nuovo contratto per chi, come la nipote di Casella, si occupa di servizi sociali all’interno – ma come esterna – dell’amministrazione comunale di Caserta e che nel 2016 si era candidata in una lista proprio a sostegno del sindaco Carlo Marino. Giornate piene di lavoro a palazzo Castropignano che, a cadenza annuale, vengono ripagate con incarichi ben remunerati.

Un’operazione da “cotto e mangiato”, in poche ore un incarico messo in piedi e arrivato a buon fine con una celerità che neanche nelle efficienti nazioni del nord Europa si può intravedere. Infatti, la proposta per l’affidamento professionale come referente dell’ufficio amministrazione, autorizzazioni e vigilanza dell’Ufficio di Piano viene creata tecnicamente il 26 gennaio scorso, secondo i dati ANAC. La mattina seguente, viene presentata l’offerta dalla Casella sul mercato elettronico. Quattro giorni dopo, poi, il via libera definitivo firmato dal direttore dell’ambito C1 Carmine De Blasio, anch’esso evidentemente piegatosi a quel reticolo clientelare, quel sistema di rapporti con i grandi elettori del sindaco della città, di cui l’amministrazione di Caserta del sindaco Marino era fautrice nella prima consiliatura e forse ancor di più nella seconda.

Contento Carlo Marino, di utilizzare all’interno del settore Servizi Sociali i servigi della dottoressa Casella. Contenta lei, di guadagnare 12 mila euro per 6 mesi di lavoro. Contento Giuseppe Casella di vedere la nipote impegnata per colui per cui ha fatto campagna elettorale nell’estate scorsa.

