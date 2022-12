CASERTA. “Buoni a nulla, ma capaci di tutto”: abusivi i manifesti della “Notte bianca”, locandine oscurate

In questa città accade di tutto: la manifestazione avrebbe dovuto tenersi sabato 10, ma è stata rinviata a causa del previsto maltempo

CASERTA Davanti ad un fatto del genere, il grande anticonformista del dopoguerra Leo Longanesi avrebbe forse reagito sferrando il suo celeberrimo aforisma “Buoni a nulla, ma capaci di tutto”.

Molto più modestamente, noi ci rifugiamo nel nostro “simm na’ varca scurdata”.

Sta di fatto che proprio ieri, una sfilza di articolesse ci ricordava che ricorrevano i 25 anni dal riconoscimento di beni UNESCO alla Reggia, all’acquedotto carolino ed a San Leucio, quest’ultima, straordinaria colonia storica ed architettonica ed opificio unico, che si è stati bravi a ridurre ad un letamaio.

Abbiamo

letto di cose a sproposito, a riguardo di un presunto sistema Caserta, descritta questa – speriamo arrossendo per la menzogna – come città globale, anche se non vuol dire nulla per come siamo ridotti.

Questa la propaganda. La realtà, invece, dice che da alcuni giorni sono apparsi in città i manifesti giganti che pubblicizzano la prossimache si tiene in città il prossimo 10 dicembre con il patrocinio di Comune, Provincia ed un’altra lunga serie di soggetti promotori. O, meglio, che si doveva tenere, poiché la manifestazione è stata differita in previsione del maltempo.

Ebbene, stamattina i manifesti sono stati oscurati in quanto, come avvertono i fogli monitori di copertura, affissione abusiva.

Appunto, come dicevamo: “simm na’ varca scurdata”.