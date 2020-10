CASERTA. Cade per colpa delle buste di spazzatura in strada e resta ferito. Cittadino porta il comune davanti al giudice

Una storia bizzarra emersa con qualche anno di ritardo

CASERTA – Ogni settimana non sono pochi gli abitanti di Terra di Lavoro che, a causa del manto stradale dissestato e delle buche, portano le “carte” dall’avvocato perché stanchi di continui problemi ai pneumatici o, nei casi peggiori, ai braccetti delle ruote, decidendo di portare davanti al giudice il proprio comune di residenza. E Caserta non fa eccezione. Tante sono le citazioni in giudizio che l’ente cittadino si trova nella propria cassetta delle lettere perché una buca ha messo fuori uso la vettura del malcapitato. Tanti atti notificati quanti sono i fossi che costellano le strade cittadine.

Meno spesso, invece, avviene ciò che vi stiamo raccontando oggi. Era il gennaio 2012, al tempo la città stava vivendo il suo primo anno del regno Del Gaudio, con Carlo Marino battuto nella sfida elettorale. Tanti anni sono passati, eppure la persona che ha citato dinanzi al Giudice di Pace il comune di Caserta non ha dimenticato quella caduta, una scivolata con finale nei sacchi della spazzatura. Infatti, l’attore della citazione accusa palazzo Castropignano delle lesioni personali subite in questo particolare incidente accorso in via Fonton. Una caduta, assertivamente causata da una presenza di cumulo di sacchetti di immondizia. Sarebbe stata, quindi, la presenza di diverse buste della spazzatura a provocare la caduta e il ferimento dello sfortunato protagonista della storia. Nelle prossime settimane capiremo se il Giudice di Pace gli darà soddisfazione o sarà un amaro verdetto.