CASERTA. Cantiere del Policlinico messo in vendita. Graziano: “Di Maio vigili su Concorsu”

CASERTA – “Il Policlinico di Caserta e’ un’opera strategica per i futuri assetti della sanita’ regionale e provinciale per cui chiedo al Ministero per lo Sviluppo Economico la massima vigilanza sulle procedure di vendita degli asset della societa’ Condotte, tra cui rientra anche Concorsu”. Cosi’ il presidente della commissione regionale Sanita’ e Sicurezza sociale Stefano Graziano. “E’ una vertenza delicata e importante, che interessa la piu’ importante opera pubblica del Mezzogiorno, perche’ si intrecciano il diritto al lavoro delle maestranze, lo sviluppo del territorio e il diritto alla salute dei cittadini per cui invito il ministro Di Maio a tenere la guardia alta sulle procedure di vendita. L’attenzione della Regione sara’ massima perche’ bisogna fare tutto per evitare ulteriori ritardi, perche’ quelli accumulati sono gia’ enormi”.