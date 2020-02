CASERTA. Caporal maggiore dell’esercito arrestato, il giudice ha confermato i domiciliari

CASERTA (red.cro.) – Pochi giorni fa, i Falchi della Polizia di Stato di Caserta ha arrestato per detenzione illegale di pistola clandestina con relativo munizionamento Michele Bruno, 33enne di Caserta. L’uomo è stato inoltre deferito in stato di libertà per il commercio illegale di una ingente quantità di farmaci anabolizzanti. Nella giornata di oggi, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha convalidato il fermo nei confronti di Bruno e confermato gli arresti domiciliari.