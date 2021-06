CASERTA. Centro città come il Bronx: teppisti aggrediscono 2 giovani fuori una pizzeria

CASERTA – Ancora una serata di violenza nel centro di Caserta. E’ accaduto ieri sera, lunedì, alle ore 20 circa, quando un gruppo di giovani si è scagliato contro un ragazzino che stava passeggiando in corso Trieste insieme ad altri suoi coetanei.

L’aggressione si è consumata all’altezza di una nota pizzeria. Un’azione rapida che si è consumata in pochi secondi. La vittima è stata presa a schiaffi con tale violenza che ha cominciato a perdere sangue dal naso, come pure un amico che era intervenuto per difenderlo, ma è venuto pestato a sua volta.

A calmare gli animi sono stati alcuni passanti della zona che hanno soccorso i ragazzi rimasti feriti ed hanno allertato i carabinieri.