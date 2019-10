CASERTA. Che storia: due anziani si prendono a mazzate in via Roma e poi si ritrovano a contatto di nuovo nell’area Saint-Gobain

CASERTA (red.cro.) – E’ un periodo in cui gli anziani sono molto ma molto incazzati. Il caso da guinness dei primati da Mondragone, dell’ottantenne che ha ammazzato il 92enne, è stato al centro delle cronache per almeno un paio di giorni. Oddio, litigare a via Roma non è difficile e può riguardare tutti, al di là dell’età.

Nella rete girano notizie di ogni genere. Stamattina ne abbiamo letta una che parlava di una lite verificatasi a Caserta, tra due anziani. Uno di loro, un 78enne sarebbe rimasto anche leggermente ferito e costretto a farsi medicare in ospedale. Ma siccome a quell’età c’è la determinazione irriducibile e in molti casi inossidabile, i due si sono ritrovati nella zona della Saint Gobain. A quanto pare, quello contuso al capo sarebbe arrivato sul posto a bordo di un lapariello molto simile a quello utilizzato da un altro mito della rete casertana, cioè l’anziano di San Felice che proprio con questo mezzo raggiunse l’ospedale civile seguendo le tracce della sua giovane badante c’era andata per partorire in ospedale. Quell’anziano, vispissimo, entrò con grande impeto, rivendicando la paternità dell’ignaro infante.

Visto il caratterino e vista anche il mezzo utilizzato, non è impossibile che si tratti della stessa persona. fatto sta che i due sono entrati di nuovo in contatto e c’è voluto l’intervento del nobile parcheggiatore abusivo per evitare il peggio. Ci sarà una terza puntata di questa singolar tenzone? Aspettiamo impazienti la rete. Se ci regalerà una terza puntata, siamo già pronti a scrivere la quarta.