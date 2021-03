CASERTA. Choc al centro vaccinale dopo la notizia del blocco dell’AstraZeneca. Donna appena inoculata va in panico

Terrorizzata ha avuto problemi di respirazione

CASERTA – Alla notizia della sospensione, erano in molti ad aver appena ricevuto la propria dose al cene che si sono fatti prendere dall’ansia. A colpire la reazione di una donna che, ascoltando il personale rispedire a casa i pazienti in fila, è andata in panico. Tremava, aveva difficoltà a respirare ed era terrorizzata. È stata soccorsa dai presenti che l’hanno tranquillizzata facendola accomodare e dandole dell’acqua.

E in molti, già intimoriti dal caos scatenatosi negli ultimi giorni, ora hanno molta più paura. Infatti c’è stato chi, lasciando indignato l’hub del capoluogo, ha detto: “A questo punto non lo farò più”.