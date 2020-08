CASERTA – Incidente pochi minuti fa a Caserta, all’uscita del casello autostradale Caserta Nord. Un ciclista è stato investito da un’auto alla cui guida vi era una donna che si è subito fermata a prestare soccorso all’uomo. Non chiara la dinamica di quanto accaduto, fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per nessuno dei due.