CASERTA come un loop infinito. Dopo la barzelletta del Ponte di Ercole, ecco il VIDEO del geyser di SAN CLEMENTE

CASERTA – Ci risiamo! Ancora una volta a San Clemente, frazione di Caserta, la rottura di una tubatura d’acqua ha generato un vero e proprio geyser, come si vede dal video pubblicato sul gruppo ciochevedoincittà, in piena notte. Da quanto apprendiamo, più volte l’Italgas è intervenuta sullo stesso punto, senza però, a quanto pare, risolvere definitivamente il problema che si ripresenta ciclicamente. Un po’ come la barzelletta del Ponte di Ercole, insomma.

Questa volta, alle 5.40 di questa mattina. E i cittadini continuano ad essere “spremuti” come limoni.