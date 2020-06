CASERTA. Commerciante picchiato in via Patturelli da padre e figlio

CASERTA- (GV) Schiaffi e pugni ad un commerciante di via Patturelli. Una spedizione punitiva per una riparazione pagata ma non effettuata. Ieri pomeriggio un padre e un figlio hanno compiuto una spedizione punitiva, ai danni di un negoziante, per una riparazione pagata ma non effettuata. Sul posto è intervenuta la polizia della Questura di Caserta e un’ambulanza.

Il commerciante è stato costretto ad essere trasportato in ospedale per le ferite riportate. Le urla dell’uomo hanno creato panico nella centralissima strada e sono stati dei residenti ad allertare gli agenti della vicinissima Questura.