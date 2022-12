CASERTA. ASSUNZIONI AL COMUNE. Aaah, eco perché Carcaterra è stato fatto fuori! Marino fa il concorso per specialisti della…”ricotta”. LE DATE DEGLI ESAMI

Mancano dipendenti da anni, ma l’amministrazione assume due giornalisti per fare (quasi) la stessa cosa. In queste ore Il comune ha anche affidato, attraverso trattativa diretta, il servizio di gestione delle procedure

CASERTA (l.v.r.) – A memoria, si tratta del primo concorso a tempo indeterminato che si vede al comune di Caserta da diversi anni a questa parte. Si tratta di quattro categorie professionali, livello “D”, ovvero funzionari e quindi soggetti laureati.

Il comune di Caserta è alla ricerca di un istruttore direttivo specialista della comunicazione istituzionale, ovvero qualcuno che si occuperà di gestire la comunicazione esterna dell’ente, uno come specialista dell’informazione, che andrà a ricoprire più o meno lo stesso compito, un ingegnere ambientale e un agronomo.

che sorprende come, nel momento in cui puoi mettere in piedi dopo anni una procedura concorsuale per assunzioni in un comune in carenza organica da decenni e con diverse posti vacanti soprattutto nelle posizioni operative, l’amministrazione del sindaco Carlo Marino vada a cercare due profili relativi alla comunicazione praticamente sovrapponibili.

ciò perché, ad esempio, per entrambi i profili, specialista dell’informazione e specialista della comunicazione istituzionale,, così come riportato nero su bianco dal bando di concorso pubblicato dal comune di Caserta

Praticamente, se non si parla dello stesso lavoro, poco ci manca. E c’è da aggiungere che con queste due assunzioni sarebbero tre i giornalisti iscritti all’Albo assunti al comune di Caserta, in considerazione della presenza dell’attuale, formale addetto stampa di Palazzo Castropignano, Alessandro Carcaterra il quale, per effetto di un ordine di servizio del sindaco o del segretario generale, la cosa non fa molta differenza, ha dovuto trasformarsi in un impiegato della categoria C dell’Ufficio anagrafe comunale. Una stranezza spiegata dal direttore Gianluigi Guarino pochi giorni fa (LEGGI QUI).

Rintracciare il senso logico di questa operazione è decisamente complesso, ma temiamo che leggendo i nomi dei vincitori potremmo capirne qualcosa in più.

Il concorso che ha ricevuto più domande è quello relativo alla posizione di istruttore direttivo specialista della comunicazione istituzionale, 32 domande. Poi, 29 sono state quelle per ingegnere ambientale, 25 come specialista dell’informazione, infine 11 domande per un posto da istruttore direttivo agronomo.

Per i 97 candidati è stata stabilita la data della prova scritta, che avrà luogo il 19 dicembre, ovvero tra 5 giorni.

Oltre a questa, ci sarà anche la prova orale, 48 ore di distanza, il 21 dicembre.

In considerazione di quello che è avvenuto con i concorsi per l’amministrazione provinciale di Caserta, con moltissimi volti noti vincitori dell’agognato “posto fisso”, dire che avremo le antenne alzate e gli occhi aperti per queste quattro procedure e quantomeno riduttivo.

Seguiremo questi concorsi giorno per giorno e, nel caso dovessimo vedere strani movimenti, ve ne daremo conto.

Nel frattempo, il comune di Caserta, con determina firmata dal dirigente Franco Biondi, attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione, ha affidato in maniera diretta alla società Milanese Openjobmetis il servizio di gestione e supporto delle prove dei concorsi, con un affidamento dal valore di 34 mila e 160 euro, comprensivi di IVA.

