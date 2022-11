CASERTA. Consiglieri comunali ed ex “beccano” oltre 15 mila euro da quelli del dissesto. TUTTE LE CIFRE E I NOMI

Oltre i 5 mila euro a testa per Andrea Boccagna e Alessandro Barbieri, poco meno per Franco De Michele

CASERTA – Nelle scorse ore l’Organismo straordinario del dissesto del comune capoluogo ha liquidato i crediti di tre amministratori comunali.

Andrea Boccagna, Franco De Michele e Alessandro Barbieri dovevano ricevere una somma di poco superiore ai 15.000 euro.

L’importo ammesso nella quota del dissesto per Boccagna è pari a 9.585 euro, 9.335 per Barbieri e 6.657 per De Michele.

Di queste somme, Barbieri, Boccagna e De Michele riceveranno il 60%, rispettivamente: 5.601 euro, 5.751 e 3.994 euro.

Perderanno, quindi, una parte dell’importo, però, riceveranno il pagamento entro 30 giorni dall’accettazione la proposta fatta dall’organismo straordinario di liquidazione.

Come

previsto dal testo unico per gli enti locali, questi sono crediti privilegiati di primo grado, poiché richiesti da amministratori comunali che hanno operato in nome per conto dell’ente cittadino.

Non si tratta di un caso isolato. Già alcuni giorni fa abbiamo raccontato della cifra liquidata dall’Osl al sindaco Marino, Gianni Comunale e ad altri politici casertani ( style="text-decoration: underline;">CLICCA QUI PER CONOSCERE LE SOMME).