CASERTA. Arrivano 40 MILA euro dissesto per il sindaco Marino, Gianni Comunale e 5 ex consiglieri. Ecco quanto prenderanno a testa

L’organismo straordinario del dissesto nel comune capoluogo ha liquidato i crediti dei sette alla misura nella 60%, ovvero la cifra massima consentita dalla norma. In calce all’articolo la delibera dell’Osl con tutte le somme

CASERTA – Secondo quanto prevede il Testo unico per gli enti locali all’articolo 258, l’organismo straordinario di liquidazione dei comuni, in questo caso quello del comune di Caserta, deve pagare obbligatoriamente per primi i crediti vantati prima dai dipendenti o ex dipendenti dell’amministrazione di palazzo Castropignano, ovvero i crediti privilegiati di primo grado.

Questi, come emerge dalla norma, devono ricevere per intero la cifra prevista. Poi, gli altri, potranno accordarsi sulla somma tra il 40 e il 60%.

Vero, così si lascia per strada un pezzo di quanto bisogna ricevere, ma in questo modo, entro 30 giorni dall’accordo tra l’Osl e i creditori del comune finito in dissesto finanziario, si riceve il pagamento della somma. Lasso di tempo che, considerati i tempi biblici degli enti pubblici nel pagamento delle spettanze, può essere una buona soluzione di riserva.

Tendenzialmente, la cifra non arriva mai a quel 60%, soglia invalicabile consentita dalla legge, ma Carlo Marino, Gianni Comunale, Edgardo Ursomando, Luigi Cobianchi, Antonio Dell’Aquila, Francesco Capobianco ed Enrico Tresca sono riusciti a ricevere proprio il massimo consentito da questa situazione, ovvero dai loro crediti vantati nei confronti del comune.

Le cifre incassate dai sette variano tutte tra i quattro e i cinque mila euro, tranne per Comunale, che vantava oltre 17.000 euro nel comune capoluogo e quindi ne ha ricevuti circa il 60%, cioè 10.776 euro.

La cifra spesa per la liquidazione complessiva è stata di 43 mila e 653,69 euro, tra gli importi frutto dell’accordo e il pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, leggasi Irap.

QUI SOTTO IL DOCUMENTO COMPLETO CON GLI IMPORTI UNO PER UNO: