CASERTA. Consiglio provinciale: decade Salzillo, entra Santagata. La maggioranza rispedisce al mittente i debiti fuori bilancio di Giorgio Magliocca

Ufficialmente per avere ulteriori chiarimenti sui debiti che ammontano a più di 3 milioni e 600mila euro. Il sindaco di Gricignano, invece, new entry in Assise, non si schiera col gruppo Pd. Eppure i dem lo hanno candidato alle ultime elezioni politiche.

CASERTA (r.s.) Sciolto ufficialmente lunedì scorso il consiglio comunale di Marcianise, con la nomina del commissario prefettizio, oggi è decaduto dal consiglio provinciale Pasquale Salzillo, eletto nella lista ‘La Provincia al Centro’. Al suo posto è subentrato Vincenzo Santagata, sindaco di Gricignano d’Aversa, primo dei non eletti, lo scorso dicembre, nella medesima lista e candidato alle elezioni politiche del 25 settembre nel collegio camerale di Aversa, col centrosinistra. Santagata però, si è ben guardato stamattina di aderire al gruppo consiliare del Partito democratico.

Intanto, con un presidente della Provincia, eletto a dicembre 2021 con 52mila voti ponderati sostenuto, ufficialmente, dai Moderati di Giovanni Zannini, da Noi Campani di Mastella e da Italia Viva, nessuno oggi in assise ha proferito parola sul suo ritorno alla “casa madre” di Forza Italia.

Se un segnale c’è stato, però, lo si può evincere dal solo rinvio dei vari punti all’ordine del giorno, tutti attinenti debiti fuori bilancio per un valore di circa 3 milioni 608mila euro. Nello specifico, si trattava del riconoscimento di debiti fuori Bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) D. Lgs. 267/00- Imposte di registro D.P.R. 131/1986 – Atti dell’Autorità Giudiziaria relativi alle annualità 2015/ 2022 – Settore Viabilità. Allegati 1) Importo € 498.647,22. Riconoscimento debiti fuori Bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/00- Sentenze esecutive relative alle annualità 2009 all. a), 2010 all. b), 2011 all. c), 2012 all. d), 2013 all. e), 2 014 all. f), 2015 all. g) Settore Viabilità. Allegati n.7. Importo € 915.082,62. Riconoscimento debiti fuori Bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/00- Sentenze esecutive relative alle annualità 2016 all. h), 2017 all. i), 2018 all. l) – Settore Viabilità. Allegati n.3. Importo € 1.520.980,12. Riconoscimento debiti fuori Bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) D. Lgs. 267/00- Sentenze esecutive relative alle annualità 2019 all. m), 2020 all. n), 2021 all. o) e 2022 all. p) – Settore Viabilità. Allegati n.4. Importo € 674.192,52. Ultimo punto all’Odg l’approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011. Nessuno dei gruppi consiliari si è sentito di votare e approvare l’odg proposto da Magliocca, ufficialmente per avere ulteriori chiarimenti sui singoli provvedimenti.