CASERTA. Corso Trieste, amianto all’interno della canna fumaria. Arriva il nucleo specializzato per la decontaminazione

Il reparto specializzato dei vigili del fuoco del comando provinciale

CASERTA – L’intervento dei vigili del fuoco a corso Trieste non è finito, anzi, forse ora inizia la fase più delicata. Infatti, dopo l’estrazione dei due gattini rimasti incastrati in una caldaia in disuso, in prossimità di alcuni garage al civico 116, si è scoperto che la colonna fumo è costruita con del materiale di amianto, pericolosissimo per la salute pubblica.

Sul posto, dunque, è stato necessario l’arrivo dei caschi rossi del Nbcr, acronico di nucleare-biologico-chimico-radiologico. Questo reparto dei vigili del fuoco del comando provinciale è dotato di mezzi e strumenti per la decontaminazione e per la rilevazione di sostanze tossiche.

Le operazioni di bonifica sono ancora in corso.